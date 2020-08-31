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Darıca’da 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı, Darıca’da coşkuyla kutlandı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk anıtına çelenk sunarken şehitliği de ziyaret ederek şehitler için dua ettiler.

Darıca'da 30 Ağustos kutlamaları

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:25

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yılı dolayısıyla Darıca’da etkinlikler düzenlendi. Darıca’da ilk tören Darıca sahilde bulunan Atatürk anıtında gerçekleşirken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.  Çelenk sunma törenine Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı.

ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ
Çelenk sunma töreninin ardından Darıca Şehitliği ziyaret edilirken Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokolle birlikte şehitler için dua edip şehitliğe karanfil bıraktılar. Darıcalı şehitlerin kabrini de ziyaret eden Kara ve Bıyık, şehitliği ziyaret eden şehit aileleriyle de sohbet ettiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 30 Ağustos tarihinin Türk milleti için dönüm noktası olduğunu ifade ederek “30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kilometre taşlarından biridir. İşgalci güçler karşısında verdiğimiz destansı mücadele nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti vücut bulmuştur. Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, Milletimizin tüm imkânsızlıklarına rağmen vatanseverliği sayesinde kazanılan bir zaferdir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


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