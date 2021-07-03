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Darıca’da 500 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Darıca Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet Şöleni, Adnan Menderes Kültür Kültür Salonu’nda gerçekleşti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen şölende 500 çocuk erkekliğe ilk adımını atarken aileler ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Darıca'da 500 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:45

 Darıca Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet Şöleni, Adnan Menderes Kültür Kültür Salonu’nda gerçekleşti. Şölene Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, ile birlikte muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile aileler katıldı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve büyük bir coşku içinde gerçekleşen Sünnet Şöleni koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleşirken şölenin açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bugün erkekliğe ilk adımını atan sevgili çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak ve bu heyecan ile mutluluğu beraber yaşamak için bir araya geldik” dedi.

500 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATTI

Ailelerin en mutlu günlerinde yanında olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Sünnet Şölenimizde bu yıl 500 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Sünnet, hem geleneklerimizin hem de dinimizin bir gereği. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bu tür etkinliklerde hep bir arada olacağız. Geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şöleniyle çocukların delikanlılığa ilk adımı attıkları bu unutulmaz günlerinde yanlarında olmak ve sizlerin mutluluğuna ortak olmak bizler için de büyük bir mutluluk kaynağı. Burada çocuklarımızın ilk mürüvvetini, ilk heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sünnet edilen çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum, anne babalarına ve vatana hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah” diye konuştu.

ÇOCUKLARA HEDİYELERİ VERİLDİ

Açılış konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından çocuklar ve aileleri için eğlence gösterileri gerçekleşti. Programa katılanlar gönüllerince eğlenirken sünnet olan çocuklara hediyeleri de dağıtıldı. Birbirinden eğlenceli görüntülere sahne olan Sünnet Şöleni’nde çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirirken aileler de Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.

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