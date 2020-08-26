Darıca'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman asfalt çalışmalarını bizzat takip ederek çalışmaları inceliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sokaklardaki çukurların kapatılacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Sokaklardaki çukurları kapatmak önceliğimiz. Darıca’nın bütün mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak planladığımız takvime göre asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak hummalı bir çalışmayla bozuk yolları onarıyor” diye konuştu.