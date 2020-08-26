banner541
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Darıca genelinde başlatılan asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Darıca’nın bütün mahallelerinde kış gelmeden başlayan çalışmalar hummalı bir şekilde hız kesmeden sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan asfalt yama ve yol bakım ekibi tarafından Darıca’nın bütün mahallelerinde bozuk yollar onarılıyor. Belirlenen program dahilinde hem asfalt yama hem de parke serim işlemleri sokak sokak devam ediyor.

Darıca'da asfalt çalışmaları devam ediyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:17


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman asfalt çalışmalarını bizzat takip ederek çalışmaları inceliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sokaklardaki çukurların kapatılacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Sokaklardaki çukurları kapatmak önceliğimiz. Darıca’nın bütün mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak planladığımız takvime göre asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak hummalı bir çalışmayla bozuk yolları onarıyor” diye konuştu.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, “Önce insan, önce genç dedik” Büyükakın, “Önce insan, önce genç dedik”
Büyükakın, “Çalışmalar vaktinden evvel bitecek” Büyükakın, “Çalışmalar vaktinden evvel bitecek”
Büyükakaın, Büyükakaın,"Yangınlara 6 dakikada müdahale ediliyor"
Büyükakın, “Yeni adımlar atacağız” Büyükakın, “Yeni adımlar atacağız”
Darıca'da fırınlar denetleniyor Darıca'da fırınlar denetleniyor
Kandıra'da tavşan eti üretim çiftliği kuruldu Kandıra'da tavşan eti üretim çiftliği kuruldu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükakın, “Önce insan, önce genç dedik”
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’ye...

Haberi Oku