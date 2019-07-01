banner366
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Darıca’da asfalt seferberliği

Darıca’da yol bakım ve onarım ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak bozulan yolları onarıyor.7/24 vatandaşlardan gelen şikayetleri çözüme kavuşturmak için çalışan ekipler, sokaklardaki çukurları kapatmak için adeta seferber olmuş durumdalar.

Darıca'da asfalt seferberliği

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28

Darıca’da bozulan yollar hummalı bir şekilde onarımdan geçiyor. Sokaklardaki çukurların kapatılması için asfalt yama ekipleri 7/24 seferber olmuş durumda. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bozulan yolların bakım ve onarımı için özel bir ekip kurulurken oluşturulan ekip, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ediyor. Vatandaştan gelen talep ve şikayetler bir havuzda toplanırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, başvuruları inceleyerek işleme alıyor. Cadde ve sokaklarda meydana gelen dezenformasyonları onararak çözüme kavuşturan Darıca Belediyesi’nin yeni uygulaması vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor.

BOZUK YOLLARI ONARILIYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokaklardaki çukurların bir an önce kapatılması için talimat verirken önceliklerinin insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: “Seçimden önce vatandaşlarımızdan en çok bozuk yollar ve sokaklardaki çukurlardan şikayet alıyorduk. Biz de seçim beyannamemizde sokaklardaki çukurların kapanması için ekip kuracağımızın sözünü vermiştik. Seçimden hemen sonra belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz özel ekiple sokaklardaki çukurlara anında müdahale etmeye başladık. Darıca’da yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın evinin önündeki çukuru kapatamadıktan sonra yapacağımız hiçbir projenin önemi kalmıyor. İnsan merkezli belediyecilik anlayışını her alanda uygulayacağız.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi izne ayrıldı Başkan Çiftçi izne ayrıldı
Dilovası’nda sıra gecesi coşkusu Dilovası’nda sıra gecesi coşkusu
Darıca'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Darıca'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İlaçlama çalışmaları devam ediyor İlaçlama çalışmaları devam ediyor
Çiftçi, genç boksörleri kabul etti Çiftçi, genç boksörleri kabul etti
Şayir, İlçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz Şayir, İlçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Başkan Çiftçi izne ayrıldı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir hafta izne ayrıldı.

Haberi Oku