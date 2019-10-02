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Darıca'da Balık Tezgahları Denetim Altında

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca’da kurulan semt pazarlarındaki balık tezgahları denetlendi.

Darıca'da Balık Tezgahları Denetim Altında

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:29

01 Eylül’de açılan balık sezonu ile birlikte balık tezgahlarında denetimlerde başladı. Bu çerçevede Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gerek balık satan esnafı gerekse semt pazarlarını sürekli denetleyerek, vatandaşların sağlıklı balık tüketmesini hedefliyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Konuyla ilgili olarak Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İlçemizde kurulan semt pazarlarında Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Tarım Müdürlüğü elamanları ile bilirlikte ortaklaşa yapılan denetim neticesinde pazar yerlerinde balık satışı yapan esnafların denetimleri yapılarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 2008/49 nolu su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde belirtilen balıkların tazeliği, hijyen kuralları, çevre temizliği ile satışa sunulan balık çeşitlerinin boy limitleri denetlenerek bazı tezgahlarda boy limitinin altında satışa sunulan yaklaşık 80 kg balığa el konularak gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde balık tüketebilmesi adına denetimler bundan sonraki süreçte de devam edecektir. “ denildi.

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