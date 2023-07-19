DARICA’DA BELEDİYE-MUHTARLIK İŞBİRLİĞİNDE ÖRNEK GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

Darıca Belediyesi ve Osmangazi Mahallesi işbirliğinde örnek bir geri dönüşüm kampanyası düzenlendi. Mahallede başlatılan çalışmayla kısa sürede 250 kg mavi kapak, 50 kg karton ve 30 litre atık yağ toplanırken karşılığında engelliler için tekerlekli sandalye verildi. Toplanan atık maddeleri teslim alan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Sıfır atık konusunda örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahalle muhtarlığı ile geri dönüşüm kampanyası düzenledi. Doğayı ve çevreyi korumak adına farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyaya mahalle sakinleri de büyük destek verdi.





KADINLARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Özellikle ev hanımlarının önemli katkı sunduğu proje ile belirli noktalara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Kadınlar evlerde biriktirdikleri atık yağların yanı sıra kapak ve karton atıkları da büyük bir titizlikle biriktirdiler. Kısa sürede toplamda 250 kg mavi kapak, 50 kg karton ve 30 litre atık yağ toplanarak Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ATIKLAR KARŞILIĞINDA TEKERLEKLİ SANDALYE

Projeye destek veren Darıca Belediyesi de toplanan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında engellilere destek olmak amacıyla tekerlekli sandalye hediye etti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtılacak tekerlekli sandalyeler ile hem engellilerin yüzü gülecek hem de sıfır atık kapsamında doğanın kirlenmesi önlenmiş olacak.





BAŞKAN BIYIK’TAN TEŞEKKÜR

Toplanan atık maddeleri bizzat kendisi teslim alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. Amaçlarının farkındalık oluşturmak ve doğayı korumak olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Osmangazi mahallemiz el ele vererek güzel bir çalışma yaptı. Bizler de toplanan atıklar karşılığında ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye veriyoruz. Kazan kazan anlayışıyla hem farkındalık oluşturuyoruz hem çevreyi koruyoruz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Her mahallemizde benzer projemiz devam ediyor. Sıfır atık konusu memleket meselesi. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş da projeye katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek kendilerine destek veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.



