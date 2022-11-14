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Darıcada bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Darıca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Darıcada bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

14 Kasım 2022 Pazartesi 19:37
Piri Reis Mahallesi Meriç Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında Adil Yaşar'a (63) ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yoldan geçerken dumanları fark eden Sercan Boga, kapıdan içeri girerek hızla Yaşar'ı dışarı çıkardı.
Yoğun dumandan etkilenen Yaşar ve Boga, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evde hasar oluştu.





AA
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