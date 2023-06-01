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Darıca'da Çocuklar Yaz Spor Okullarında Eğlenecek

Darıca Belediyesi tarafından 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz spor okulu için kayıtlar devam ediyor.

Darıca'da Çocuklar Yaz Spor Okullarında Eğlenecek

01 Haziran 2023 Perşembe 08:31

  Darıca Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatilini sağlıklı ve verimli değerlendirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz yaz spor okulları açıyor. Darıca Belediyesi Spor Okulları'na katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, eğlenceli atletizm, tekvando, halk oyunları ve okçuluk olmak üzere 8 farklı branşta düzenlenecek spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’ne başvurabilecekler. 
  Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuk ve gençleri sporda geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sporla yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine katkı sunmak amacıyla 8 farklı branşta spor okulu düzenliyoruz. Spora ilgi duyan ve yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Spor şehri Darıca anlayışımızla 7’den 70’e herkesin spor yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 
                                       


İHA
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