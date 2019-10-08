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Darıca’da Çöp Ev Temizliği

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda içerisinde evsel atık ve hurda atıklarının olduğu çöp evde temizlik yaparak gerekli tedbirleri aldı.

Darıca'da Çöp Ev Temizliği

08 Ekim 2019 Salı 17:25

Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak’ta vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan ortak çalışma neticesinde ev ve bahçesindeki evsel atık ve hurda atıklarını temizlediler.

Zabıta Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Zabıta Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından İlçemiz Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak No 64 adresinde bulunan evin çöp ev olduğu ve içerisinde evsel atıklarla birlikte, hurda diye tabir edilen(demir, plastik, araç lastiği vb. ) atıklarının olduğu ve bunların bir kısmının evin bahçesine istiflendiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan ortak çalışmayla ev ve bahçesinden yedi kamyon atık malzeme çıkartılarak gerekli temizlik yapılmış ve bahse konu evle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.” denildi.

 

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