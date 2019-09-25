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Darıca’da çöp taksiler hizmete başladı

Darıca Belediyesi geçtiğimiz ay kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı çöp taksilerle, eski mobilya ve kullanılmayan koltukların çöpe atılmadan yeniden ekonomiye kazandırılması adına örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Darıca'da çöp taksiler hizmete başladı

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:46

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “Çöp Taksi” uygulaması ile vatandaşların kullanmadığı mobilya ve benzeri evsel atıklar bir telefonla kapılarından alınarak geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırılacak. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların 0 543 933 00 41 numaralı telefonu arayarak isim ve adres bilgilerini vermesi yeterli olacak.

MODERN BİR DARICA İNŞA EDECEĞİZ

Darıca’da ilk defa uygulanan Çöp Taksi uygulaması hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ”Seçim Beyannamemizde vatandaşlarımıza temiz bir Darıca sözü vermiştik. Modern, çağdaş, çöp konteynırlarının yer altına alındığı bir Darıca için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız çöp araçlarına verdiğimiz kiralama maliyetini ilçemizde yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Çöp Taksi Uygulaması ile vatandaşlarımızın kullanmadığı mobilya vb. eşyalarını evlerinden alarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Çöp kamyonlarının üzerinde bir cep telefonu var. 0543 933 00 41. Bu numara temizlik işleri müdürümüz ve vardiya amirimizde olacak. Vatandaşlarımız 7/24 arayabilecek ve ulaşabilecekler. Çöp taksiler ayrıca, kamyonların giremediği dar sokaklarda da faaliyet verecek. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.


 

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