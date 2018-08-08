Darıca'da Düzceliler Sahne Aldı

GÜZEL ŞEHİR DÜZCE
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında bir ayı aşkın süredir devam eden Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Düzcelileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “bu akşam güzel şehrimiz Düzcedeyiz. Tarihin doğa ile buluştuğu bir cennettir Düzce. Topuk Yaylası, çağlayan şelaleleri ile efsanevi Kuş Cenneti Gölü İle, Antik Kent Konuralp Müzesi, Güzeldere Şelalesi ile, cami ve türbeleri ile, berrak ve temiz denizi ile, Akçakoca ile bu akşam Düzcedeyiz. Kaymaklı ekmek tatlısı, sarı burması, fındığı, dağ çileği ve tütün kolonyası ile Düzcedeyiz bu akşam. Gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.
MAVİ KARADENİZ CANLI YAYINLADI
Konuşmaların Başkan Karabacak ve dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdim edilirken, Mavi Karadeniz Tv’den canlı yayınlanan programda yöresel sanatçılar eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
KARAOSMANOĞLU STANTLARI ZİYARET ETTİ
Program öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’la birlikte stantları ziyaret ederken, dernek başkan ve yöneticileriyle bir süre sohbet ettiler. Başkan Karaosmanoğlu başka bir programı dolayısıyla Düzceliler Gecesi’ne katılamazken, Düzcelilere selamlarını iletti.