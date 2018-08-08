Darıca'da Düzceliler Sahne Aldı

Program öncesi dernek yönetimi protokolü Düzce ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu’da gecede hemşerilerinin yalnız bırakmadı.



Programın açılış konuşmasını yapan Düzceliler Dernek Başkanı Mustafa Kır, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “bu güzel akşamda gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dernek yönetimi olarak Düzce ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, bu güzel organizasyonu düzenleyen değerli Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu’da kısa bir selamlama konuşması yaparak hemşerileriyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



GÜZEL ŞEHİR DÜZCE



Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında bir ayı aşkın süredir devam eden Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Düzcelileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “bu akşam güzel şehrimiz Düzcedeyiz. Tarihin doğa ile buluştuğu bir cennettir Düzce. Topuk Yaylası, çağlayan şelaleleri ile efsanevi Kuş Cenneti Gölü İle, Antik Kent Konuralp Müzesi, Güzeldere Şelalesi ile, cami ve türbeleri ile, berrak ve temiz denizi ile, Akçakoca ile bu akşam Düzcedeyiz. Kaymaklı ekmek tatlısı, sarı burması, fındığı, dağ çileği ve tütün kolonyası ile Düzcedeyiz bu akşam. Gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.



MAVİ KARADENİZ CANLI YAYINLADI



Konuşmaların Başkan Karabacak ve dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdim edilirken, Mavi Karadeniz Tv’den canlı yayınlanan programda yöresel sanatçılar eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.





Konuşmaların Başkan Karabacak ve dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdim edilirken, Mavi Karadeniz Tv’den canlı yayınlanan programda yöresel sanatçılar eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.



KARAOSMANOĞLU STANTLARI ZİYARET ETTİ