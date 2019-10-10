Programın ardından Uzman Klinik Psikolog Murat Yürükçü’ye veliler tarafından teşekkür edilerek bir plaket takdim edilirken, Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü yetkilileri bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söylediler.
Darıca'da Eğitim Programları Sürüyor
Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda verilen eğitim seminerleri okulların açılmasıyla yeniden başladı.
Programın ardından Uzman Klinik Psikolog Murat Yürükçü’ye veliler tarafından teşekkür edilerek bir plaket takdim edilirken, Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü yetkilileri bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söylediler.