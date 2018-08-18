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Darıca’da Eğitim Yaz Kış Devam Ediyor

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri yaz döneminde de değişik etkinliklerle öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Darıca'da Eğitim Yaz Kış Devam Ediyor

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:58

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Bu çerçevede 9 ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evleri yaz programı kapsamında Kur’an Eğitimi, Zeka Oyunları, Satranç, Resim, İngilizce, Kitap Okuma Etkinlikleri, Drama ve Sokak Oyunları gibi aktivitelerle öğrencilere hizmet veriyor.

KURAN KURSLARI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ.

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri yaz döneminde düzenlediği Kuran Kursları için Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yıl sonu etkinliği düzenledi. Yetkililerden yapılan açıklamada, Bilgi evlerinde 25 Haziran 2018 tarihinde başlayan Kur’an eğitimi 17 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanırken, yaz dönemi boyunca 550 öğrencinin eğitim aldığı kurslarda öğrencilerin tamamının Kur’an’a geçtiği ve bir çok da hatim yapıldığını ifade edildi. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerin hem ilmi hem de manevi eğitimlerinde her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden yetkililer düzenledikleri etkinliklerle televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi son yılların bağımlılık oluşturan teknoloji aletlerinden öğrencileri uzaklaştırarak öğrencilerin sosyalleşmesini, eğlenerek öğrenmesini ve fiziksel aktivitelere katılmasını amaçladıklarını ifade ettiler. 

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğüne bağlı bilgi evleri ve Adnan Menderes Kültür Merkezinde 2017-2018 eğitim döneminde Ekim-Haziran arası okul dersleri destek kursları, rehberlik hizmetleri, ücretsiz kaynak ve doküman desteğinden 3500 öğrenci yararlandı. Yetkililer, 9 mahallede bulunan bilgi evlerinden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, Adnan Menderes Kültür Merkezinde bulunan Lise Akademi bünyesinde ise üniversite sınavına hazırlanan ve Liselere giden öğrencilerin kurslardan istifade ettiğini belirttiler.

 

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