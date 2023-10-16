Darıca’da Erasmus zirvesi

İSMAİL OĞUZ: “DİJİTALELEŞEN DÜNYADA NİTELİKLİ BİREY YETİŞTİRİYORUZ”



Etkinlikle ilgili konuşan Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz “Akıllı cihazların kullanmanın giderek sıradanlaştığı giderek dijitalleşen dünyamızda nitelikli insan yetiştirmek 21.yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmenin azmindeyiz. Bu noktada İspanya ve Portekiz’den bugün buradan üniversitelerden profesörlerimiz bir sunum gerçekleştiriyorlar.” Dedi.



SANCAKTUTAN: “7 ERASMUS PROJESİ









Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Pınar Sancaktutan ise “Biz Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 7 tane Erasmus projesi yürütmekteyiz. Bugün de burada dijital yeterliliklerin arttırılmasıyla alakalı olarak Be Comes Projesi’nin finalini gerçekleştiriyoruz. Hem İtalya’da Link Campus Üniversitesi’nden, hem Entropy’den hem İspanya’daki Maude Studio’dan misafirlerimiz bizimle birlikte. Aynı zamanda 100 tane öğretmen ve öğrencimiz projemizin yaygınlaştırılması noktasında bize destek veriyor. Aynı zamanda tüm Avrupa’da 6 gün boyunca kutlanan Erasmus Day Darıca Festi de yapıyoruz burada yaklaşık. 10 okulumuz bir derneğimiz burada hem projelerini tanıtma fırsatı bulacak hem de projeleriyle ilgili bilgi almak isteyen tüm öğretmenlerimize deneyimlerini aktaracaklar. Öğrencilerimiz Erasmus paylaşımları gerçekleştirecekler. 3 katılımcı yüz yüze olarak bizlerle. Yaklaşık 10 katılımcı da hibrid şeklinde şu anda Roma’dan bizleri izliyorlar ve sunumlarını gerçekleştirdiler.” Şeklinde konuştu

NEŞET YALÇIN LİSESİ: “PANDEMİDEN ÖNCE HAZIRLADIK ‘ DİJİTAL SINIFLARI’”



Etkinliğin önemine değinen Darıca Neset Yalcın Matematık Öğretmeni Bünyamin Yıldız koronavirüs salgını öncesinde bu etkinlikler sayesinde geliştirdikleri “sanal sınıf” uygulaması sayesinde salgın döneminde eğitimlerine dijital ortamdan devam ettirdiklerine dikkat çekti: “2019 yılında Erasmus projesi kapsamında sanal sınıf projesi gerçekleştirdik. Projemizin amacı dijital eğitim teknolojilerini kullanarak uluslararası dersler yapmak dijital ortamlarda. Malum dünyaca geçirmiş olduğumuz bir pandemi süreci vardı biz bu projeye pandemiden 1 yıl önce başladık. Sanal ortamda ya da uzaktan eğitim sistemleriyle birçok eğitimler yapmıştık. Dünyada patlak veren bu pandemide bu projenin bize inanılmaz bir faydası oldu. Bizler bütün dünyanın da başlamış olduğu uzaktan eğitim sistemine hazırlıklı bir şekilde yakalandık. Burada da Erasmus projelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu bize”



İSPANYOL SOLA: “DARICA’DA OLMAKTAN MUTLUYUM”









İspanya Maude Studio’dan katılan Emilo Sola ise projede yer alan eğitimci Hüseyin Serbes aracılığıyla yaptığı konuşmada “Bugün buraya İspanya’daki Erasmus projesi kapsamında geldik. Hep birlikte Darıca’da olmaktan çok mutluyuz. İspanya’da yaptığımız bazı güzel ve örnek olayları açıklamaya çalıştık. Buradaki içten ortam için herkes için teşekkür ediyorum” dedi. Etkinlik eğitimcilerin birbirlerinin projelerini incelemesiyle son buldu.

KOSHADOS BAŞKANI POLAT: “KOCAELİ’DE İLK STK’YIZ”



Etkinliğin ortaklarından birisi olan Darıca KOSHADOS Kulübü başkanı Emre Polat, Erasmus Projesi’nde Kocaeli’nde bir ilk olduklarını duyurdu. Polat, “KOSHADOS olarak Erasmus etkinliğinde dağcılık, yüzücülük gibi doğa sporları konusunda Avrupalılara eğitim vereceğiz” dedi. (ÜMİT ÜLKER)

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bulunan Özgül Amasyalı Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte 3’ü Avrupa’dan 10’u Darıca’daki okullar ve bir KOSHADOS kuruluşu olmak üzere toplam 14 kuruluş işbirliğinde gerçekleşti. Etkinlikte hem Avrupalı hem de Türk eğitimciler geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.