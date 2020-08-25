banner490
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da fırınlar denetleniyor

Dilovası Belediyesi vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Dilovası’nda halk ekmek büfelerine ekmek veren fırınları denetledi.

Darıca'da fırınlar denetleniyor

25 Ağustos 2020 Salı 13:30

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri önceki gün Dilovası’nda bulunan Halk Ekmek büfelerine ekmek veren fırınları denetledi. Zabıta ekipleri halk ekmeklerden aldıkları ekmeklerin gramajlarının düşük olduğu gerekçesi ile yaptığı denetimler sonrası iki fırının büfelere gramajı düşük ekmek verdiği tespit edildi. 

DÜŞÜK GRAMAJDA EKMEK VERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ ;
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası yapılan görüşmeler sonrası Halk Ekmek Büfelerine düşük gramajlı ekmek veren iki fırının sözleşmeleri fesh edildi ve idari para cezaları kesildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonrası iki fırının halk ekmek büfelerine eksik gramajlı ekmek verdiği tespit edilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmış ve sözleşmelerinin fesh edilmesinin yanı sıra idari para cezaları kesilmiştir. Dar gelirli vatandaşlarımızın aynı kalite, gramaj ve daha uygun fiyatlarla ekmek almasını sağlamak için açılan halk ekmek büfelerimizde kimsenin halkımızı kandırmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin halkımızın ekmeğinde gözü olamaz.  Bundan sonra da denetimlerimiz aralıksız olarak sürecektir” dedi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, “Yeni adımlar atacağız” Büyükakın, “Yeni adımlar atacağız”
Kandıra'da tavşan eti üretim çiftliği kuruldu Kandıra'da tavşan eti üretim çiftliği kuruldu
Başkan Şayir’den Dilovası servisçilerine park sözü! Başkan Şayir’den Dilovası servisçilerine park...
Yaralı tilkiler tedavi edildi Yaralı tilkiler tedavi edildi
Seka Kamp alanı artık daha güvenli Seka Kamp alanı artık daha güvenli
'Vaka çok olursa yasaklar artar' 'Vaka çok olursa yasaklar artar'
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükakın, “Yeni adımlar atacağız”
KBB Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Engelliler Spor Kulübü Başkanı İsa Yıldız ve yönetimini...

Haberi Oku