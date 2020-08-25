Darıca'da fırınlar denetleniyor

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri önceki gün Dilovası’nda bulunan Halk Ekmek büfelerine ekmek veren fırınları denetledi. Zabıta ekipleri halk ekmeklerden aldıkları ekmeklerin gramajlarının düşük olduğu gerekçesi ile yaptığı denetimler sonrası iki fırının büfelere gramajı düşük ekmek verdiği tespit edildi.

DÜŞÜK GRAMAJDA EKMEK VERDİKLERİ TESPİT EDİLDİ ;

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası yapılan görüşmeler sonrası Halk Ekmek Büfelerine düşük gramajlı ekmek veren iki fırının sözleşmeleri fesh edildi ve idari para cezaları kesildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonrası iki fırının halk ekmek büfelerine eksik gramajlı ekmek verdiği tespit edilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmış ve sözleşmelerinin fesh edilmesinin yanı sıra idari para cezaları kesilmiştir. Dar gelirli vatandaşlarımızın aynı kalite, gramaj ve daha uygun fiyatlarla ekmek almasını sağlamak için açılan halk ekmek büfelerimizde kimsenin halkımızı kandırmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin halkımızın ekmeğinde gözü olamaz. Bundan sonra da denetimlerimiz aralıksız olarak sürecektir” dedi.



