Darıca'da geri dönüşüm hamlesi

Tesislerdeki çalışmalarla ilgili Başkan Karabacak’a bilgiler aktaran yetkililer, geçtiğimiz yıl hizmete açılan tesislerde mobilyadan elektroniğe ,inşaat atığından beyaz eşyaya, oyuncaktan cam atıklara kadar bir çok atık maddenin kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutulduğunu ifade ettiler. Yetkililer tesiste bugüne kadar 4924 kg. ambalaj atığı, 872 kg.cam atığı,1100 kg. pil atığı, 1580 kg. elektronik atığı ve 5880 kg. yağ atığının toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutulduğunu söyleyerek, özellikle geri dönüşümle ilgili okullarda yaptıkları eğitici seminerlerin vatandaşların bilinçlenmesi noktasında büyük faydaları olduğunu söylediler.

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANMALIYIZ

Konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan Başkan Karabacak ise, “yaklaşık on dönümlük alanda inşaasını tamamladığımız ve toplamda 2250 m2 inşaat alanına sahip bu tesisler ilçemiz adına önemli bir kazanım odu. Artık Darıca’daki katı atıklar burada ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma adına Avrupa Birliği normlarına uygun olarak inşaasını tamamladığımız bu tesisler ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın kullanmadığı mobilyadan elektroniğe ,inşaat atığından beyaz eşyaya, oyuncaktan cam atıklara kadar bir çok atık madde kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Ülkemizin kaynaklarını doğru kullanma adına geri dönüşüm tesisleri büyük önem arz ediyor.Bu noktada vatandaşlarımıza da çok iş düşüyor. Ellerindeki atık maddelerini bizlerle irtibata geçerek bu tesislerimizde değerlendirilmek üzere bizlere teslim etmelerini bekliyoruz.Böylece hem çevremizi temiz tutacak hem de ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Burada türlerine göre ayrı ayrı toplanan atıklar, geri dönüştürülmek üzere yetkili merkezlere gönderiliyor. İlerleyen günlerde bu tesisimizde vatandaşlarımızın da katkı ve destekleriyle daha güzel işlere imza atacağız.” diyerek geri dönüşümün önemine dikkat çekti.