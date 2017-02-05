İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da geri dönüşüm hamlesi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz yıl Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren Katı Atık Tesisleri’ni inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Darıca'da geri dönüşüm hamlesi

05 Şubat 2017 Pazar 14:11

 

Tesislerdeki çalışmalarla ilgili Başkan Karabacak’a bilgiler aktaran yetkililer, geçtiğimiz yıl hizmete açılan tesislerde mobilyadan elektroniğe ,inşaat atığından beyaz eşyaya, oyuncaktan cam atıklara kadar bir çok atık maddenin kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutulduğunu ifade ettiler. Yetkililer tesiste bugüne kadar 4924 kg. ambalaj atığı, 872 kg.cam atığı,1100 kg. pil atığı, 1580 kg. elektronik atığı ve 5880 kg. yağ atığının toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutulduğunu söyleyerek, özellikle geri dönüşümle ilgili okullarda yaptıkları eğitici seminerlerin vatandaşların bilinçlenmesi noktasında büyük faydaları olduğunu söylediler.

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANMALIYIZ

Konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan Başkan Karabacak ise, “yaklaşık on dönümlük alanda inşaasını tamamladığımız ve toplamda 2250 m2 inşaat alanına sahip bu tesisler ilçemiz adına önemli bir kazanım odu. Artık Darıca’daki katı atıklar burada ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma adına Avrupa Birliği normlarına uygun olarak inşaasını tamamladığımız bu tesisler ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın kullanmadığı mobilyadan elektroniğe ,inşaat atığından beyaz eşyaya, oyuncaktan cam atıklara kadar bir çok atık madde kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Ülkemizin kaynaklarını doğru kullanma adına geri dönüşüm tesisleri büyük önem arz ediyor.Bu noktada vatandaşlarımıza da çok iş düşüyor. Ellerindeki atık maddelerini bizlerle irtibata geçerek bu tesislerimizde değerlendirilmek üzere bizlere teslim etmelerini bekliyoruz.Böylece hem çevremizi temiz tutacak hem de ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Burada türlerine göre ayrı ayrı toplanan atıklar, geri dönüştürülmek üzere yetkili merkezlere gönderiliyor. İlerleyen günlerde bu tesisimizde vatandaşlarımızın da katkı ve destekleriyle daha güzel işlere imza atacağız.” diyerek geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Darıcada Geri Dönüşüm Hamlesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da 'Geri Dönüşüm'! Darıca'da 'Geri Dönüşüm'!
Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
GESMEK EĞİTİMCİLERİNE SEMİNER! GESMEK EĞİTİMCİLERİNE SEMİNER!
METRO İLK 'GEBZE' de! METRO İLK 'GEBZE' de!
‘’SP UMRE ZİYARETİNDE BULUNDU’’. ‘’SP UMRE ZİYARETİNDE BULUNDU’’.
Dilovası'nda Tır Devrildi! Dilovası'nda Tır Devrildi!
Yukarı Çık

Darıca'da 'Geri Dönüşüm'!
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz yıl Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde...

Haberi Oku