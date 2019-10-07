Darıca’da Gönül Buluşmasına Yoğun İlgi

Başkan Bıyık’tan mahalle toplantısı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde vatandaşlara verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Birçok önemli projeyi kısa sürede hayata geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde düzenleyeceği halk meclislerine de başladı. Gönül Buluşmaları programının ilk durağı Sırasöğütler Mahallesi oldu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Sırasöğütler Mahalle Muhtarlığı’nın da yer aldığı Aşık Mevlüt İhsani Parkı’nda gerçekleşen Gönül Buluşmaları etkinliğine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya, başkan yardımcıları, mahalle başkanı, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Toplantıda Darıca Belediyesi birim müdürleri de yer aldı.

BIYIK: “SİZİ DİNLEMEYE GELDİK”

Programın açılış konuşmasını yapan ve yoğun ilgi nedeniyle Srasöğütler Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve gelmemizin üzerinden 6 ay geçti. Sizlere söz verdiğimiz gibi mahalle toplantılarımıza başladık. Her mahallemizde gönül buluşmaları şeklinde halkımızla bir araya gelip karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Bugün buraya sizleri dinlemeye geldik. Sorunlarınızı, şikayetlerinizi ve taleplerinizi dinleyip notlar alacağız. Başkan yardımcılarımız ve ilgili birim müdürlerimizle birlikte aldığımız notları değerlendirip sorunlarınıza çözüm üreteceğiz” dedi.

DARICA İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Darıca’nın sorunları için gece gündüz çalıştıklarını da kaydeden Başkan Bıyık, “Ekibimizle birlikte seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki problemleri ve talepleri biliyoruz. Bu toplantıyla da sizlerin taleplerini birebir dinleme imkanı buluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok projeyi hayata geçirdik. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu tür toplantıları önemsiyoruz. Ortak akılla ilçemizi yönetmek adına bu tür organizasyonları sürekli hale getireceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra vatandaşlara mikrofon uzatılırken mahalle sakinleri tek tek söz alıp görüş ve önerilerini dile getirdiler. Sorunlarını ve taleplerini ileten vatandaşlar, mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında da talepte bulundular. Birçok mahalle sakini mahallelerinde ilk defa halk meclisi düzenlendiğini ifade ederek kendilerini önemseyen ve sorunlarını anlatma fırsatı veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Başkan Bıyık da vatandaşın görüşlerini önemsediğini ifade ederek her mahallede gönül buluşması programını düzenleyeceğini ifade etti.



