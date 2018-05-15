Darıca'da Gönül Köprüsü Projesi tamamlandı

Projenin tamamlanması dolayısıyla ilçedeki bir restoranda program düzenlendi.

Programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Tabak, Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç, Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret Sekban ile dernek üyeleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.



Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, burada yaptığı konuşmada, Gönül Köprüsü Projesi'nin çok önemli ve aynı zamanda çok hayırlı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Proje kapsamında 80 evin ziyaret ziyaret edildiğini ve yaşlıların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Karaman, projede görev alan lise öğrencilerinin yardıma muhtaç olan vatandaşların yaralarını sardığını ve gönüllerde taht kurduğunu ifade etti.

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret Sekban da kasım ayında başlayan ve 7 ay süren projede ilçede yaşayan 85 yaş ve üzeri yaşlıların öz bakımları ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildiğini ve temel ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Konuşmaların ardından projede görev alan kurumların yöneticilerin ve 56 öğrenciye teşekkür belgesi verildi.