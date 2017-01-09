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Darıca'da Hırsızlık!

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir eve giren 3 hırsız kapı pencereleri söküp götürmek isterken polise yakalandı.

Darıca'da Hırsızlık!

09 Ocak 2017 Pazartesi 09:44

Alınan bilgiye göre; Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi No:146 adresindeki boş bir eve giren A.M.(30), Ü.G (23) ve S.K.(24) PVC kapı ve pencereleri sökerek götürmek isterlerken Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.
Evin bahçesine istifledikleri kapı ve pencere çerçevelerini götürmek üzereyken yakalanan zanlılar, hurda kağıt ve karton olup olmadığını kontrol etmek amacıyla eve girdiklerini belirtirlerken, polisin telefonla haber verdiği ev sahibi ise birkaç kez evinin soyulduğunu söyleyerek, pencerelerin tüm camlarının kırıldığını çerçevelerinin ise sökülüp götürülmek için bahçede istiflendiğini söyledi. İfadeleri alınan  zanlılar, çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
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