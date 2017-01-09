Darıca'da Hırsızlık!
Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir eve giren 3 hırsız kapı pencereleri söküp götürmek isterken polise yakalandı.
Evin bahçesine istifledikleri kapı ve pencere çerçevelerini götürmek üzereyken yakalanan zanlılar, hurda kağıt ve karton olup olmadığını kontrol etmek amacıyla eve girdiklerini belirtirlerken, polisin telefonla haber verdiği ev sahibi ise birkaç kez evinin soyulduğunu söyleyerek, pencerelerin tüm camlarının kırıldığını çerçevelerinin ise sökülüp götürülmek için bahçede istiflendiğini söyledi. İfadeleri alınan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.