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Darıca’da Hurda Sandal Temizliği

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahillerde sahipsiz ve kullanılamaz durumda bulunan sandalları muhafaza altına alarak mevcut alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Darıca'da Hurda Sandal Temizliği

27 Ağustos 2019 Salı 11:46

Konuyla ilgili olarak Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ilçemiz Yalı Mahallesi Sevgi Parkı’nın alt kısmında bulunan sahil kesiminde vatandaşların kullanılamaz haldeki sandallarını gelişi güzel çekerek çevre kirliliğine yol açtığı ve alkol alanların mekanı haline geldiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızdan da gelen istek ve talepler doğrultusunda, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu kullanılmaz hale gelen sandallar kaldırılmış olup ayrıca sahipleri belli olmayan sandallarda belediyemiz hurda deposunda muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu alan Belediye Temizlik Müdürlüğü Ekipleri tarafından temizlenmiştir. Zabıta Müdürlüğü olarak şehrimizin diğer sahil kısımlarında da kontrol ve çalışmalarımız devam etmektedir.” İfadelerine yer verildi.

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