Darıca'da İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Darıca Belediyesi havaların iyice ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı araçlarla on dört mahallenin tamamında haftanın yedi günü devam eden çalışmalarda özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Darıca'da mevcut on dört mahallenin de sabah ve akşam olmak üzere farklı gün ve saatlerde ilaçlandığı ve ilaçlama saatlerinin de vatandaşların rahatsız olmayacağı şekilde ayarlandığı ifade edildi.

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