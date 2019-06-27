Darıca'da İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Darıca'da mevcut on dört mahallenin de sabah ve akşam olmak üzere farklı gün ve saatlerde ilaçlandığı ve ilaçlama saatlerinin de vatandaşların rahatsız olmayacağı şekilde ayarlandığı ifade edildi.
Hep Birlikte Mücadele Edelim
Yetkililer, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sinekler için ilaçlama ekiplerimiz her gün düzenli olarak ilaçlama çalışmalarına devam etmektedirler. Bu noktada vatandaşlarımızdan da bu mücadeleye destek istiyoruz, Bilindiği üzere sivrisinekler yasayabilmek ve üreyebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple mahallenizde veya çevrenizde sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan kova, bidon, saksı altlığı, atık lastik vb. yerlerde su birikintilerinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya dökülmesi, sivrisinek mücadelesinde en etkili ve kalıcı çözümdür. Belediyemiz bünyemizde bulunan vektörle mücadele ekiplerimiz, belirli bir program dahilinde sivrisinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımız, 0262 745 13 72 numaralı telefondan haftalık ilaçlama programımız hakkında bilgi edinebilir ve acil ilaçlama talepleri iletebilirler. Hava sıcaklığının da artmasıyla birlikte ortaya çıkan sivri ve kara sineklerin yanı sıra diğer haşerelerle mücadele için çalışmalarımız yaz sonuna kadar sürecek.” dediler.