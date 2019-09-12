Darıca’da Kaçak Tütün Operasyonu

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 işyerinde piyasaya sürülen 132,5 kg. kaçak tütüne el konularak imha edildi.



KAÇAK SATIŞA İZİN YOK

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğünün 09.09.2019 tarih ve 22119 sayılı yazılarına istinaden 11.09.2019 günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında yurt geneli ile birlikte ilçemizde de Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan ortak çalışma neticesinde planlanan adreslere yönelik kaçak tütün operasyonu yapılmıştır. Yapılan operasyonda 5 (beş) iş yerinde kaçak olarak satışa sunulan 132,5 Kg. kıyılmış tününe el konulmuştur. El konulan kaçak tütünler ekipler kontrolünde imha edilmiş olup işyerleri hakkında yasal işlem uygulanmıştır.” denildi.