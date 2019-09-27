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Darıca’da Kaçak Yapıya Yer Yok

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından denetimlerde tespit edilen kaçak yapılar yıkılarak, kaçak yapı yapanlar hakkında yasal işlem yapılıyor.

Darıca'da Kaçak Yapıya Yer Yok

27 Eylül 2019 Cuma 10:16

Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personelinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında K.Karabekir ve ve Abdi İpekçi Mahallelerindeki kaçak yapılar yıkılarak gerekli yasal işlemler uygulandı.

 Zabıta Müdürlüğü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”İlçemiz Kazım Karabekir Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi Varol sokağın kesişiminde bulunan Belediyemiz İmar Planında oto  park olarak gözüken araziye vatandaş tarafından yapılan kaçak yapı 775 sayılı Gece Kondu Kanununa istinaden  Zabıta Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğü elamanları ile birlikte yapılan ortak çalışma neticesinde yıkılarak yapıyı yapınlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Abdi İpekçi Mahallesi 1572/1 sokak üzerinde bulunan metruk yapı vatandaşlardan gelen şikayet doğrultusunda çevre kirliliği, yangın ve emniyet açısından tehlike arz ettiğinden ekiplerimiz tarafından yıkım işlemi gerçekleşmiştir” denildi.

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