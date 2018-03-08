Darıca'da kadroya geçiş sınavı yapılıyor

Gerekli şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazanan 585 işçi oluşturulan sınav kurulunun hazırladığı sorularla 10 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar Darıca Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışabilmek için ter dökecek.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sınavlara giren taşeron işçileri ziyaret ederek başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “kamudaki önemli bir sorunu gideren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Karabacak, “24 Aralık 2017’de Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin ardından taşeronda çalışan işçilerimizin sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerini aldık. Güvenlik soruşturmasının ardından, tüm işçi kardeşlerimizi yaptıkları işe göre sınava tabi tutuyoruz. İşçi kardeşlerimizde kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan var. Darıca Belediyesi’nde de gerekli şartları sağlayan 585 işçi kardeşimiz kadroya geçebilmek için sınavlara giriyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” diyerek işçilere başarılar diledi.