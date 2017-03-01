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Darıca'da Kaza

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocuk da yaralandı

Darıca'da Kaza

01 Mart 2017 Çarşamba 09:31


Edinilen bilgiye göre kaza, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Nargül Sokak'ta bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Güre’nin (66) kullandığı 41 US 056 plakalı otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören site sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen emniyet güçleri çevre güvenliği alırken, ağır yaralanan Adnan Güre’ye ve araçta bulunan 5 yaşındaki torunu Ayşe Derin T.’ye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adnan Güre yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 yaşındaki Ayşe Derin'in ise tedavisi hala sürüyor
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak Kocaeli Gazetesi

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