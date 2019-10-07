Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

Yeni dönemde 7’den 70’e her kesime hitap edecek olan kültür sanat etkinlikleriyle perdelerini açacak olan Adnan Menderes Kültür Merkezi yıl boyunca tiyatro, sinema, stand-up, söyleşi, sergi ve konser gibi etkinliklerle sanatseverlerin hizmetinde olacak.
İlçe Halkımıza Değer Katacak Etkinliklerimiz Olacak
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe halkını Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinliklere davet etti. Başkan Bıyık, “gerek vatandaşlarımızın hayatına değer katan ve gerekse çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak etkinliklerle kültür sanat etkinliklerimize başlıyoruz. Yaz aylarına kadar sürecek etkinliklerimizde her yaştan her kesime hitap bir çok kültür sanat etkinliği olacak. Tüm ilçe halkımızı ücretsiz olacak etkinliklerimize bekliyoruz.” dedi.