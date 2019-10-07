Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

Yeni dönemde 7’den 70’e her kesime hitap edecek olan kültür sanat etkinlikleriyle perdelerini açacak olan Adnan Menderes Kültür Merkezi yıl boyunca tiyatro, sinema, stand-up, söyleşi, sergi ve konser gibi etkinliklerle sanatseverlerin hizmetinde olacak.

İlçe Halkımıza Değer Katacak Etkinliklerimiz Olacak