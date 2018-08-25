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Darıca'da Kurban Bayramı

Darıca'da ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Darıca'da Kurban Bayramı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:50

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Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, zor bir süreçten geçen Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edeceğini belirterek, "Millet olarak bu topraklarda bin yıldır varız. Güçlüyüz ve daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bizler geçmişten günümüze zulme dur diyen bir millet olarak bundan sonra da zulmün ve zalimin karşısında olacağız." diyen Yılmaz, "Bizler bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

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