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Darıca’da Kurslar Başladı

‪Darıca Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen üniversite hazırlık kurslarında öğrenciler ders başı yaptı.

Darıca'da Kurslar Başladı

26 Eylül 2019 Perşembe 17:48

2019-2020 Eğitim öğretim dönemi boyunca verilecek olan ücretsiz kurslar için bu yıl 500’ün  üzerinde öğrenci kayıt yaptırdı. Etüt sınıflarında öğrencilere Türkçe, Matematik ve İngilizce başta olmak üzere tüm derslerde eğitim verilecek.

Darıca’lı gençlerin gelecekleri emin ellerde

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık; ilçemizde yaşayan gençlerimizin gelecekleri ve hayalleri emin ellerde diyerek kurslarla ilgili bilgiler verdi. Bıyık, “ ilçemizdeki gençlerimize her alanda olduğu gibi eğitim alnında da destek olmaya devam ediyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt sınıflarında ücretsiz kurs desteği sağlayarak öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlama gayreti içindeyiz. Bu çalışma ile birlikte aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu yıl 500’ün üzerinde öğrencimize üniversite sınavlarına uzman eğitmenlerimizle ücretsiz kurs desteği sağlayacağız. Eğitime desteğimiz devam edecek. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

 

 

 

 

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