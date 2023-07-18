Darıca’da müzik vatandaşların ayağına gidiyor

BALYANOZ KOYU’NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Bu yıl ilk olarak Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda start alan Sanat Seninle Sokakta konserlerine Darıcalılar yoğun ilgi gösterdi. İskoliye Sanat Akademisi kursiyerleri hünerlerini sergilerken konseri izleyenler adeta müziğe doydular. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle birlikte konseri izlerken Başkan Bıyık ve vatandaşlar şarkılara eşlik ettiler. Oldukça renkli görüntülere sahne olan konser ile vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.
VATANDAŞLARIMIZIN GÖNÜLLERİNE DOKUNACAĞIZ
Konser öncesi selamlama konuşması yapan ve Darıca’nın gençleriyle yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizim çocuklar diye adlandırdığımız gençlerden oluşan koro Darıcalılara güzel bir müzik keyfi yaşatıyor. Onlara güveniyor ve inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da farklı mahallelerde konserlerimiz devam edecek. Kursiyerlerimizden oluşan koro ile yaz boyunca her mahallemizde vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacağız” dedi.