Darıca’da müzik vatandaşların ayağına gidiyor

Darıca Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını vatandaşların sanat ve eğlence eşliğinde geçirmeleri için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ödüllü projesi ‘Sanat Seninle Sokakta’ etkinlikleri bu yıl yeniden başladı. Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen etkinlikte Darıcalılar müziğe doydular.





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler, hünerlerini “Sanat Seninle Sokakta” etkinliği ile sahnelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve ödüle layık görülen proje ile her mahallede konserler düzenleniyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro her akşam farklı bir mahallede sahneye çıkarken Darıcalılar da konserlere büyük ilgi gösteriyor.

BALYANOZ KOYU’NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bu yıl ilk olarak Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda start alan Sanat Seninle Sokakta konserlerine Darıcalılar yoğun ilgi gösterdi. İskoliye Sanat Akademisi kursiyerleri hünerlerini sergilerken konseri izleyenler adeta müziğe doydular. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle birlikte konseri izlerken Başkan Bıyık ve vatandaşlar şarkılara eşlik ettiler. Oldukça renkli görüntülere sahne olan konser ile vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.



VATANDAŞLARIMIZIN GÖNÜLLERİNE DOKUNACAĞIZ

Konser öncesi selamlama konuşması yapan ve Darıca’nın gençleriyle yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizim çocuklar diye adlandırdığımız gençlerden oluşan koro Darıcalılara güzel bir müzik keyfi yaşatıyor. Onlara güveniyor ve inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da farklı mahallelerde konserlerimiz devam edecek. Kursiyerlerimizden oluşan koro ile yaz boyunca her mahallemizde vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacağız” dedi.