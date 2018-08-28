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Darıca’da Prestij Cadde Uygulamaları

Darıca Belediyesi üst yapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Cadde aydınlatmalarında ilk olarak Aşıroğlu Caddesinde uygulamaya geçildi.

Darıca'da Prestij Cadde Uygulamaları

28 Ağustos 2018 Salı 16:59

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Işıklandırma çalışmaları sırasıyla ilçenin önemli giriş noktaları olan caddelerine yapılmaya devam edecek. Prestij cadde uygulamaları Aşıroğlu Caddesi, İstasyon Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesinde uygulanacak. Işıklandırma çalışmalarının ardından asfalt ve kaldırım düzenlemeleri le bu caddelerin prestij cadde olmasını sağlayacak.

HİZMETLER DARICA İÇİN DEVAM EDECEK

Seçim beyannamesinde vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getiren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak “Darıca’mıza hizmet ve eser üretmeye devam ediyoruz. Vermiş olduğumuz sözleri Darıca’mız için bir bir yerine getiriyoruz. Vermiş olduğumuz sözlerimizden mahalle konaklarımız açılışa hazır hale gelirken, Bağlarbaşı Mahallemizde Kapalı Spor Salonumuzun inşaatında çalışmalar devam ediyor. Darıca merkezde söz verdiğimiz kapalı pazar alanının da temelleri atılmış bulunmaktayız. Emek mahallemize yapımına başladığımız Botanik Park ve Sırasöğütler Mahallemizdeki Trafik Eğitim Parkının da çalışmaları hızla devam etmekte olup Darıca’mızda tarihi öneme sahip binalarının tekrar gün yüzene kavuşması için yaptığımız çalışmalarla; restorasyonunu tamamladığımız Tarihi Tekel Binası ve İskoliye Mektebinin çok yakın bir tarihte halkımızın Millet Kıraathanesi olarak hizmete açacağız. Uygulamaya başladığımız Prestij Cadde Projemizde Darıca’mızın genel görüntüsünü ve çevre düzenlemesini en güzel şekliyle güzelleştireceğiz modern hale getireceğiz. Darıca’da yaşamak bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığı hep birlikte imar ederek kazanıyoruz.” diye ifade etti

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