Darıca’da Türkçe tabela zorunluluğu

Zabıta ekipleri tarafından Darıca'da hijyen ve temizlik konusunda denetimler yapılırken, Arapça tabelaların da sökülerek yerlerine Türkçe tabela asma zorunluluğu getirildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Darıca’da faaliyet gösteren ve Suriyeliler tarafından işletilen iş yerlerinin kontrolleri yapılarak İlan Reklam Yönetmeliğine uygun olarak tabela asmayanlar hakkında gerekli tebligatlar yapılarak tabelalarını mevzuata uygun duruma getirmeleri sağlandı. Böylece Arapça tabelaların sökülerek yerlerine Türkçe tabelaların asılmasına başlandı. Uygulamanın devam edeceği ve Suriyeli esnafın da Türkçe tabela kullanması zorunlu hale gelecek.