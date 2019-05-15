İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Darıca’da Türkçe tabela zorunluluğu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla zabıta ekipleri, Darıca’da esnaflara yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.

Darıca'da Türkçe tabela zorunluluğu

15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:49

banner419

Zabıta ekipleri tarafından Darıca'da hijyen ve temizlik konusunda denetimler yapılırken, Arapça tabelaların da sökülerek yerlerine Türkçe tabela asma zorunluluğu getirildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Darıca’da faaliyet gösteren ve Suriyeliler tarafından işletilen iş yerlerinin kontrolleri yapılarak İlan Reklam Yönetmeliğine uygun olarak tabela asmayanlar hakkında gerekli tebligatlar yapılarak tabelalarını mevzuata uygun duruma getirmeleri sağlandı. Böylece Arapça tabelaların sökülerek yerlerine Türkçe tabelaların asılmasına başlandı. Uygulamanın devam edeceği ve Suriyeli esnafın da Türkçe tabela kullanması zorunlu hale gelecek. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
IlçeZabıtaDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Cevapla
CFSDFSDFS 1 gün önce

tebrikler çok yerinde isabetli karar olmuş
herşey çok güzel olacak.

Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nda fabrika yangını Dilovası'nda fabrika yangını
Kocaeli'de Şüpheli Ölüm Kocaeli'de Şüpheli Ölüm
Dilovası'nda yangın Dilovası'nda yangın
YAS-DER, 23 Nisan’da çocuklarla! YAS-DER, 23 Nisan’da çocuklarla!
Hartamacı'dan 23 Nisan Mesajı Hartamacı'dan 23 Nisan Mesajı
TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret TÜMSİAD'dan Darıca Belediye Başkanı'da ziyaret
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Dilovası'nda fabrika yangını
Dilovası'nda bulunan bir fabrikadaki yağ havuzunda meydana gelen yangın söndürüldü.

Haberi Oku