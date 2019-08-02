Darıca’da Yaz Okulları Sona Erdi

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Okulları Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Kursları, düzenlenen programla sona erdi.

Kazım Karabekir, Bağlarbaşı ve Osmangazi Semt Konaklarında düzenlenen ve Darıca Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ile Nurdoğan Yılmaz’ın katıldığı programda kursu tamamlayan öğrencilere sertifika ve ödülleri takdim edildi.

675 ÖĞRENCİ KATILDI

Darıca Belediyesi Bilgi Evlerinde okulların kapanmasının ardından 24 Haziran – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kazım Karabekir, Bağlarbaşı ve Osmangazi Semt Konaklarında düzenlenen kurslara toplam 675 öğrenci katıldı. Dokuz ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz programı kapsamında çocuklara Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitiminin yanı sıra Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimleri verildi. Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerle öğrenciler yaz aylarında gönüllerince eğlendiler.