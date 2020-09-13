Darıca’daki modern spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor

Darıca ilçesine modern bir spor tesisi kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi’ne içerisinde birçok spor branşının yapılmasına imkan veren spor salonu inşa ediyor. Modern spor salonu hizmete girdikten sonra Darıca halkına hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile projeleri adım adım takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşa aşamasındaki spor salonunda incelemelerde bulundu.

GÜNDOĞDU “EN KISA ZAMANDA VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

Kocaeli genelindeki önemli projeleri takip etmeye devam eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki spor salonunda incelemelerde bulundu. Gündoğdu, “Geçtiğimiz aylarda şehrimizin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Darıca sahil parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Halkımız sahil parkını beğendi ve benimsedi. Şimdi de hemen sahil parkının yanı başında, bölgedeki vatandaşlarımızın birçok farklı branşa spor yapabileceği ve spor müsabakalarının düzenlenebileceği, bir spor salonu inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu. Gündoğdu, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı uzman teknik personelden, proje hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

İMALATLARIN YAPIMINA DEVAM EDİLİYOR

Çalışma kapsamında asma tavan imalatı tamamlanırken iç cephe duvar ve tavan boyalarına, elektrik ve mekanik, korkuluk montajları, ahşap plak asma tavan, iç doğrama cam takılması ve bodrum kat eposi boyası ile oyun sahası çizgileri imalatlarına devam edilecek. Dev spor tesisi toplamda 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip bulunuyor.

PEK ÇOK FARKLI BRANŞTA SPORUN YAPILMASINA İMKAN VERECEK

Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da 1800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek.

BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturuluyor. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturuluyor.