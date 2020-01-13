Darıca’daki sosyal tesislerde indirim

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlara verdiği sözü tuttu ve belediyenin sosyal tesislerindeki fiyatları indirdi. Yeni fiyatlar vatandaşların yüzünü güldürürken Darıcalılar Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.

10 Ocak 2020 itibariyle yeni menüler ve yeni fiyatların hizmete girdiği Deniz Köşkü Restoran, indirimli fiyatların başladığı ilk günden itibaren vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Deniz Köşkü Restoran yeni döneme hazır hale gelirken yenilenen menüsü ve indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık “Göreve gelirken sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımızın bizden isteklerinden biri de sosyal tesislerdeki fiyatların indirilmesiydi. Biz de vatandaşlarımıza söz vermiştik. Verdiğimiz sözü yerine getirerek yeni fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Sosyal tesislerimize gelen vatandaşlar artık aileleriyle birlikte çok fazla ücret ödemeden yemek yiyebiliyorlar” dedi.

SOSYAL TESİSLER YENİLENİYOR

Darıca’da sosyal tesisleri yenilediklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Darıcalı vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha ucuz hizmet verebilmek için sosyal tesislerimizde yenileme çalışması başlattık. Yaz aylarında Bayramoğlu’nda Balyanoz Cafe’yi hizmete almıştık. Darıca Dudayev sahilinde de mevcut tesislerimizi daha modern ve Darıca’ya yakışır hale getiriyoruz. Dudayev Cafe ve Teras Cafe’de tadilat ve yenileme çalışmamız kısa süre içinde tamamlanacak ve vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet verecek. Aynı şekilde yeni tesislerimizde de fiyatları sosyal belediyecilik anlayışıyla güncelleyeceğiz” diye konuştu