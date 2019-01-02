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Darıca'dan 1409 “Evet”

Darıca’da 2018 yılı içerisinde toplamda 1409 çiftin nikahı kıyılırken 107 yabancı çiftte Darıca’da nikah kıydırarak mutluluğa “evet” dediler.

Darıca'dan 1409 'Evet”

02 Ocak 2019 Çarşamba 08:41

2015 yılı içerisinde hizmete açılan Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar bulunuyor. Nikah salonlarının yanı sıra Sancaktepe sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı ve Bayramoğlu gibi doğal güzelliklerin yer aldığı alanlarda Darıca’da yeni evli çiftlerin fotoğraf için tercih ettiği mekanlar oldu.

BAŞKAN KARABACAK YALNIZ BIRAKMADI

Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak, bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu.

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