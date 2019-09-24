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Darıca’lı Atletler Milli Takımda

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcularından Ramazan Karagöz ve Sebih Bahar seçme yarışlarında birinci olarak Arjantin’de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Darıca'lı Atletler Milli Takımda

24 Eylül 2019 Salı 10:06

21 Eylül Cumartesi günü Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’na gidecek Milli Takım’ı belirlemek için U20 ve büyükler kategorilerinde seçme yarışmaları yapıldı.

Arjantin’de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’na gidecek Milli Takım’ı belirleyecek olan dağ koşusu seçme yarışmalarda büyük erkeklerde 10.6 kilometrelik yarışta Ramazan Karagöz, Abdullah Çakır ve Rıdvan Taş’ın önünde birinciliği elde etti.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yapılan ve koordinatörlüğünü Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü antrenörlerinden İlker Topal’ın üstlendiği yarışmaların  U20 kategorisinde ise Dilek Öztürk ile  Sebih Bahar ilk sırayı alan isimler olarak Arjantin’de yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

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