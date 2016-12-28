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Darıca’lı Çocuklar Çok Şanslı!

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin dört bir yanına yapılan çok amaçlı çocuk parkları ve semt sahaları çocukların yüzünü güldürüyor.

Darıca'lı Çocuklar Çok Şanslı!

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:54

İlçe genelinde değişik mahallelerde bulunan 85 park ve semt sahasının yanı sıra, 2016 yılı içerisinde yapılan 13 adet park ve 3 adet semt sahası çocukların yanı sıra içerisinde barındırdığı spor alanları, spor aletleri ve dinlenme alanlarıyla gençlere ve büyüklere de hizmet veriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ihtiyaç görülen mahallelerde yapılan parklar ve semt sahalarının yanı sıra mevcuttaki 85 adet park ve semt sahasının bakım ve onarımını yaparak yıl boyunca halka en iyi şekilde hizmet vermesini sağladı.

PARK VE BAHÇELER HER ALANDA HİZMET ÜRETTİ

Yıl boyunca ilçenin her sokağında hizmet üreten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 300 dönümlük sahilde bakım, onarım, çim yenileme çalışmaları, ağaç budama gibi çalışmaların yanı sıra, Gençlik Merkezi çevre düzenleme çalışmaları, Tuzla Caddesi Düzenleme Çalışmaları, Sevgi Parkı Şev Güçlendirme Çalışmaları, Darıca Sahil 4.Etap Sıcak Piknik Alanı Çevre Düzenleme Çalışmaları, Bayramoğlu Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Çalışmaları ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Darıca Belediyesi’ne tahsis edilen Çataldağ Mesire Alanı’nda yapılan çalışmalarla, şehrin yaşam alanlarını artırarak  önemli çalışmalara imza attı.

 

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