Darıcalılar sordu, Başkan Bıyık cevapladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, takipçileri ve Darıcalı vatandaşlarla sosyal medya üzerinden canlı yayında bir araya geldi. Sosyal Medya Gönül Buluşması’nı binlerce kişi izlerken Başkan Muzaffer Bıyık, hem koronavirüs salgınına karşı Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi hem de canlı yayında vatandaşların merak ettiği sorulara tek tek cevap verdi.

DARICA’DAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında da bilgiler verirken şöyle konuştu: “Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda Darıca’da kurum olarak üzerimize düşen bütün görevleri canla başla yerine getirmek için çalışıyoruz. İlçe genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta sokak yıkamaları ve mahalle temizlikleri olmak üzere ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine önem veriyoruz. İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığı için bütün mahalle muhtarlıkları, sağlık ocakları ve ibadethanelerin girişine dezenfektan stantları koyduk” dedi.

1200 KİŞİYE GÜNLÜK SICAK YEMEK DAĞITIMI

Vatandaşların zor zamanlarda yanlarında olduklarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’da filyasyon ekiplerine hem araç hem de personel desteği veriyoruz. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte mahallelerde bulunan bilgi evlerini EBA Destek Noktalarına dönüştürdük. Ayrıca uzaktan eğitime destek vermek amacıyla zoom üzerinden canlı dersler düzenliyoruz. Karantinada olan vatandaşlarımızın da zor anlarında yanlarında olmak için sıcak yemek dağıtımı başlattık. Şu anda günlük 1200 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz ” diye konuştu.

DARICA’YA HÜKÜMET KONAĞI MÜJDESİ

Seçim beyannamesinde yer alan projelerin durumu hakkında gelen soruları da yanıtlayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Geçtiğimiz hafta Ankara’ya giderek İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu ziyaret ettik ve destek istedik. İçişleri Bakanlığımızın da desteği ile Darıca’mıza yakışan güzel bir Hükümet Konağı’na kavuşacağız” dedi. Nenehatun mahallesinde bulunan amatör spor sahası hakkında da bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Nenehatun’daki spor sahasını yenileyeceğiz. Hem ilçemize hem de gençlerimize yakışan bir spor kompleksi inşa edeceğiz. Spor Bakanlığımız idari bina kısımlarını üstlenecek. Saha kısımları ve tribünleri de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağız. Ben buradan destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız ile İçişleri Bakanımıza, Kocaeli milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediyemize vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.