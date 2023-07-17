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Darıcalılar yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor

Darıca Belediyesi, gençlerin yaz tatilini dolu dolu geçirmesi amacıyla KİGEM Yaz kursları düzenliyor. Satrançtan zeka oyunlarına, değerler eğitiminden origami kurslarına kadar birbirinden farklı kurslarda eğitim alan gençlerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

Darıcalılar yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor

17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:40

 Darıcalı çocuklar yazın tadını hem öğrenip hem de eğlenerek çıkarıyor. ‘Yaz Okulları’ ile tatilin tadını çıkaran çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Her mahallede bulunan Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri’nde düzenlenen Yaz Kursları’na gençler yoğun ilgi gösterirken birbirinden farklı kurslar ile eğitimler de hız kesmeden devam ediyor.

EĞLENCENİN TADINI ÇIKARIYORLAR

İlkokul ve ortaokul grubuna yönelik kişisel gelişim kurslarının yanı sıra lise gruplarına da LGS kursları düzenleyen Darıca Belediyesi, gençlerin hem eğlenceli bir yaz geçirmesini hem de öğrenerek kendilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Kur’an-ı kerim okuma kursları, Okuma etkinlikleri, İngilizce kursu, satranç kursu, zeka oyunları, origami(kağıt kaplama), amigurimi(örgü bebek), resim kursu, takı tasarım ve el sanatları kurslarının yanı sıra LGS hazırlık kurslarıyla gençler dolu dolu bir eğitim görüyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar ile Darıcalı gençler bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlencenin tadını çıkarıyor.

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