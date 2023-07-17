Darıcalılar yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor





Darıcalı çocuklar yazın tadını hem öğrenip hem de eğlenerek çıkarıyor. ‘Yaz Okulları’ ile tatilin tadını çıkaran çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Her mahallede bulunan Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri’nde düzenlenen Yaz Kursları’na gençler yoğun ilgi gösterirken birbirinden farklı kurslar ile eğitimler de hız kesmeden devam ediyor.

EĞLENCENİN TADINI ÇIKARIYORLAR

İlkokul ve ortaokul grubuna yönelik kişisel gelişim kurslarının yanı sıra lise gruplarına da LGS kursları düzenleyen Darıca Belediyesi, gençlerin hem eğlenceli bir yaz geçirmesini hem de öğrenerek kendilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Kur’an-ı kerim okuma kursları, Okuma etkinlikleri, İngilizce kursu, satranç kursu, zeka oyunları, origami(kağıt kaplama), amigurimi(örgü bebek), resim kursu, takı tasarım ve el sanatları kurslarının yanı sıra LGS hazırlık kurslarıyla gençler dolu dolu bir eğitim görüyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar ile Darıcalı gençler bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlencenin tadını çıkarıyor.

