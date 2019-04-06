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Darıca’nın ilk kadın mahalle muhtarı göreve başladı

Darıca'nın ilk kadın mahalle muhtarı olan Sema Berk, görevine başladı.

Darıca'nın ilk kadın mahalle muhtarı göreve başladı

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:37

Yalı Mahallesi'nde 299 oy olarak muhtarlığa seçilen Sema Berk, Darıca Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle mazbatasını Kaymakam Ömer Karaman'ın elinden aldı. 

 Berk,  yaptığı açıklamada, 825 nüfuslu mahallede 3 adayla yarışa girdiklerini belirterek, kendisinin 299 oy alarak seçimi kazandığını bundan da mutluluk duyduğunu söyledi.

Mahalle halkının talebi ve desteğiyle seçime girme kararı aldığını aktaran Berk, Yalı Mahallesi'nin ilçenin en eski mahallelerinden olduğunu vurguladı.

Muhtar Sema Berk, mahalle halkının talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışacağını ifade ederek, "Mahallemize market açılması, Çamlık Parkı'nın yeniden düzenlenerek eski görüntüsüne dönüştürülmesi, muhtarlık binasının mahalleye getirilmesi için çalışmalara başlayacağız. Tüm mahalle halkıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



AA
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