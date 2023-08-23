Darıca’nın prestijli caddeleri artıyor

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaya güvenliği ve ulaşım konforu için yolları yeniliyor. Işıklandırması ve yol çizgileri ile daha modern bir görünüme kavuşan yollar ile ilçenin ulaşım kalitesi artıyor.

Yol ve kaldırımları baştan sona yenileyen Darıca Belediyesi, ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kentin her noktasını prestijli hale getiren Darıca Belediyesi, yolların alt ve üst yapısını da yenileyerek asfalt serimini sürdürüyor. Kaldırımların yenilenmesi ve yol çizgileri ile de modern görünüme kavuşan caddeler, vatandaşlara konforlu ulaşım sağlıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman çalışmaları bizzat takip ederek bilgi alıyor. Darıca’nın ulaşımını daha konforlu hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "'Yol medeniyettir' anlayışıyla canla başla çalışıyoruz. Başlattığımız ulaşım hamlesiyle Darıca'nın dört bir yanına modern yollar kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediye'sinin de katkılarıyla özellikle ana caddelerimiz başta olmak üzere ilçemizi prestijli caddelerle donatıyoruz. Vatandaşlarımıza modern ulaşım imkanı sunmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İHA