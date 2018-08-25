Darıca’ya Dev Spor Salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da dev bir spor salonu inşa edecek. Daha önce ihalesi yapılan spor salonunun yüklenici firması komisyon tarafından belirlendi. Eksan Yapı yüklenici firması tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan spor salonunu alanının yer teslimi yapıldı. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılacak olan spor salonu toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip dev bir tesis olacak. Tesis yüklenici firma tarafından 450 günde tamamlanacak.

BASKETBOL, VOLEYBOL SAHALARI

Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı pek çok sporun yapılmasına imkan verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol, voleybol ve sahası oluşturulacak.

TAM DONANIMLI

Zemin katta ayrıca Vip odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları, bay- bayan wc, depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.