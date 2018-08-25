banner366
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’ya Dev Spor Salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da inşa edilecek spor salonunun çalışmalarını başlatıyor.

Darıca'ya Dev Spor Salonu

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:56

banner346
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da dev bir spor salonu inşa edecek. Daha önce ihalesi yapılan spor salonunun yüklenici firması komisyon tarafından belirlendi. Eksan Yapı yüklenici firması tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan spor salonunu alanının yer teslimi yapıldı. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılacak olan spor salonu toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip dev bir tesis olacak. Tesis yüklenici firma tarafından 450 günde tamamlanacak.          

 

BASKETBOL, VOLEYBOL SAHALARI

Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı pek çok sporun yapılmasına imkan verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol, voleybol ve sahası oluşturulacak.  

 

TAM DONANIMLI

Zemin katta ayrıca Vip odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası,  güvenlik odası, mutfak, kantin,  6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc  alanları, bay- bayan wc, depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da Kurban Bayramı Darıca'da Kurban Bayramı
Darıca’da Eğitim Yaz Kış Devam Ediyor Darıca’da Eğitim Yaz Kış Devam Ediyor
Başkan Demirci, Muhtarlarla Buluştu Başkan Demirci, Muhtarlarla Buluştu
Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti
Gebze'de Kurban Pazarına Ücretsiz Ulaşım Gebze'de Kurban Pazarına Ücretsiz Ulaşım
Anne Çocuk Kulübü'nden değerler eğitimi Anne Çocuk Kulübü'nden değerler eğitimi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Darıca'da Kurban Bayramı
Darıca'da ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Haberi Oku