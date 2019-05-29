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Darıca'ya kapalı pazar yerleri yapılacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapalı halk pazarlarının ilçedeki sokak pazarlarınının yerini alacağını söyledi.

Darıca'ya kapalı pazar yerleri yapılacak

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:18

Belediye yetkilileriyle Cami Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazar yeri inşaatında incelemelerde bulunan Bıyık, Darıca’da sokak pazarlarını kaldırarak modern pazarlar inşa edeceklerini söyledi.

Kapalı pazar yerlerinin modern şehirler için artık önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Bıyık, "Sokak pazarları ilçemize yakışmıyor. Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek Pazarcılar Odası ve esnafın görüşlerini alacağız. Darıca merkezde şu an bir kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Bu konuda pazarcı esnafıyla sürekli istişare içinde olacağız. Pazarcı esnafının da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bıyık ayrıca, pazar yeri temel çalışmalarında zeminin kayması nedeniyle Tuzla Caddesi'ni trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını aktararak, dolgu işleminin tamamlanmasıyla yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açılacağını sözlerine ekledi.  

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