Darıca’ya PTT kargo geliyor
İlçede ihtiyaç olan PTT Kargo’nun şehre kazandırılması için adım atan Darıca Belediyesi, tadilat ve
yenileme çalışmalarına başladı. İlçedeki hiçbir soruna duyarsız kalmayan Darıca Belediye Başkanı
Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.
Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için her türlü adımı atan ve ilçenin ihtiyaçlar doğrultusunda
çalışmalar yürüten Darıca Belediyesi, PTT Kargo’nun Darıca’ya gelmesi için çalışma başlattı. Darıca’da
bir ihtiyaç olan ve vatandaşların başka bir ilçeye gitmek zorunda kaldığı PTT Kargo merkezinin ilçeye
kazandırılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
BAŞKAN BIYIK TALİMAT VERDİ
PTT Kocaeli Başmüdür Yardımcısı Tacettin Mazlum’un kendisini ziyaretinde dile getirdiği soruna
duyarsız kalmayan ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına hemen talimat veren Darıca
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca PTT şubesinin arkasında bulunan alanda tadilat çalışmalarını
Darıca Belediyesi olarak yapıyoruz. PTT müdürlüğümüzün bizden böyle bir talepte bulunmasıyla
birlikte bizler de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına hemen çalışma başlattık. Kurumlarla
işbirliğine önem vererek ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa elimizden gelen her türlü desteği
veriyoruz. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesiyle inşallah ilçemiz yeni bir hizmete daha kavuşacak.
Şimdiden Darıca’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.