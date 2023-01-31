Darıca Belediyesi ile PTT işbirliğinde ki İlçeye yeni bir hizmet daha kazandırılıyor.

Darıca’ya PTT kargo geliyor



İlçede ihtiyaç olan PTT Kargo’nun şehre kazandırılması için adım atan Darıca Belediyesi, tadilat ve

yenileme çalışmalarına başladı. İlçedeki hiçbir soruna duyarsız kalmayan Darıca Belediye Başkanı

Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için her türlü adımı atan ve ilçenin ihtiyaçlar doğrultusunda

çalışmalar yürüten Darıca Belediyesi, PTT Kargo’nun Darıca’ya gelmesi için çalışma başlattı. Darıca’da

bir ihtiyaç olan ve vatandaşların başka bir ilçeye gitmek zorunda kaldığı PTT Kargo merkezinin ilçeye

kazandırılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



BAŞKAN BIYIK TALİMAT VERDİ



PTT Kocaeli Başmüdür Yardımcısı Tacettin Mazlum’un kendisini ziyaretinde dile getirdiği soruna

duyarsız kalmayan ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına hemen talimat veren Darıca

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca PTT şubesinin arkasında bulunan alanda tadilat çalışmalarını

Darıca Belediyesi olarak yapıyoruz. PTT müdürlüğümüzün bizden böyle bir talepte bulunmasıyla

birlikte bizler de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına hemen çalışma başlattık. Kurumlarla

işbirliğine önem vererek ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa elimizden gelen her türlü desteği

veriyoruz. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesiyle inşallah ilçemiz yeni bir hizmete daha kavuşacak.

Şimdiden Darıca’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.





