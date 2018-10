Darıca'ya yerin altından yol

Kocaeli’nin artık herkesin dikkatini çektiğini ve örnek şehir olarak gösterildiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün şehrimiz bu mertebelere eriştiyse, bunda halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın emeği vardır” dedi. Kocaeli'nin önemini vurgulayan Karaosmanğlu, "Darıca ilçemiz, pek çok il merkezini imrendirecek hizmetlerle donatıldı. Yeşille mavinin dans ettiği, mesire yerleri ve sahiliyle adeta bir cazibe merkezi oldu.” şeklinde konuştu

“VATANDAŞIMIZA RAHAT ULAŞIM İMKÂNI SUNACAK”

Kocaeli Metrosu'nun ilk adımı olan Gebze OSB–Darıca Sahil Metro Hattı'nın temeli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle atıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Temelini attığımız Gebze OSB–Darıca Sahil Metro Hattı, Kocaeli Metrosu'nun ilk adımı olacak. Darıca ilçemizin altından ilerlemeye başladık. Kocaeli’de ve Darıca’da yerin altından yeni bir yol açıyoruz. Metromuz, vatandaşımıza rahat ulaşım imkânı sunacak. Organize Sanayi Bölgelerimiz de Türkiye ekonomisinin can damarı. Her sabah İstanbul'dan yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, mesai için şehrimize akıyor. Her akşam bu vatandaşlarımız İstanbul'a dönüyor. Bu akışın, şehri yormadan sürmesi, iş gücünün trafik stresinden kurtarılması hayati bir ihtiyaç. Metromuz, şehrimizi yorulmaktan, iş gücünü trafik stresinden kurtaracak” ifadelerini de sarf etti.