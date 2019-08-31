Darıda’da Engellere Yer Yok

TEŞEKKÜR ETTİLER
Kendilerine eşlik eden Darıca Belediyesi personeli eşliğinde keyifli bir gün geçiren ve gün boyunca doğanın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayan engelli vatandaşların aileleri Darıca Belediyesi ve yetkililere teşekkür ettiler.
Periyotlar halinde düzenledikleri bilgisayar, müzik, filografi gibi değişik kursların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de engelli vatandaşları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi yetkilileri ise bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini ifade ettiler.