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Darıda’da Engellere Yer Yok

Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, güzel bir etkinliğe imza atarak ilçede yaşayan yaklaşık 300 engelli vatandaşı aileleriyle birlikte Ormanya’da bir araya getirdi.

Darıda'da Engellere Yer Yok

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:44

Kısa adı DAREN olan Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, yaptığı faaliyetlerle ilçede yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatına renk katmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kartepe’de bulunan Doğal Yaşam Alanı Ormanya’ya düzenlenen gezide engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince bir gün geçirdiler.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kendilerine eşlik eden Darıca Belediyesi personeli eşliğinde keyifli bir gün geçiren ve gün boyunca doğanın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayan engelli vatandaşların aileleri Darıca Belediyesi ve yetkililere  teşekkür ettiler.

Periyotlar halinde düzenledikleri bilgisayar, müzik, filografi gibi değişik kursların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de engelli vatandaşları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi yetkilileri ise bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini ifade ettiler.


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