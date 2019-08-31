Darıda’da Engellere Yer Yok

Kısa adı DAREN olan Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, yaptığı faaliyetlerle ilçede yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatına renk katmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kartepe’de bulunan Doğal Yaşam Alanı Ormanya’ya düzenlenen gezide engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince bir gün geçirdiler.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kendilerine eşlik eden Darıca Belediyesi personeli eşliğinde keyifli bir gün geçiren ve gün boyunca doğanın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayan engelli vatandaşların aileleri Darıca Belediyesi ve yetkililere teşekkür ettiler.