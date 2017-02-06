Demirci, Bakan Işık'a Sunum Yaptı!



Bakan Işık, Demirci’yi Dinledi



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başkanlığında Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın bulunduğu toplantıda Çayırova’yı anlatan başkan Demirci, ilk olarak seçim beyannamesindeki projelerin durumları hakkında bilgiler verdi.



Hedefimiz Hizmet Bayrağını En Üst Seviyelere Çıkarmak



2014 yılı Mart ayında aldıkları hizmet bayrağını en üst seviyeye çıkarma adına çok hızlı ve sistemli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Demirci, seçim beyannamesinde bulunan projelerin birçoğunu yerine getirdiklerini belirtti. Gerçekleşen toplantıda seçim beyannamesi dışında da birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Demirci, Çayırova’nın günden güne büyüdüğünü ve yeni ihtiyaçların doğduğunu aktardı.



Çayırova’nın Değişiminde Üçlü Olsun Güçlü Olsun Etkisi



İlçede eksiklikleri tespit ederek yatırım seferberliğine başladıklarını ve 3 yıl gibi bir sürede büyük bir yol kat ettiklerini aktaran Demirci, Çayırova’nın değişimine üçlü olsun güçlü olsun sloganı ile damga vurduklarını söyledi. İlçe belediyesi, Büyükşehir ve Hükümet üçlüsünün Çayırova’da çok büyük işler yaptığını söyleyen Demirci, başta Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a, Kocaeli Milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen sunumda Çayırova’da tamamlanan, devam eden ve başlayacak olan projelerin sunumunu yapan Demirci, eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, altyapı ve üstyapı gibi birçok alanda hizmet üretildiğini dile getirdi. Çayırova Belediyesi olarak rekor hızlarla yeni projeleri tamamladıklarını dile getiren Demirci, Sosyal Tesis, Garaj ve Lojistik Merkezi, 5 adet Semt Konağı, At Binicilik ve Cirit Alanı, Şekerpınar Semt Meydanı, Çayırova Ortaokulu gibi projelerin tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi. Ayrıca Kent Park, Çayırova Kültür Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Kültür Merkezi ve Kent Meydanından oluşan 4K projelerinin devam ettiğini vurgulayan Demirci, 2019 yılında tamamen değişmiş, gelişime ve büyümeye ayak uyduran bir Çayırova’nın inşa edildiğini hep birlikte göreceklerini ifade etti.

Başkanlık Makamında gerçekleşen toplantıda Çayırovada’ki tamamlanan, devam eden ve başlayacak olan projeleri sunum ve slaytlar eşliğinde anlatan Demirci, 2014 yılından itibaren yapılan çalışmaları da aktardı.