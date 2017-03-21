İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demirci, Düzdaban’ı Konuk Etti

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban ve yönetimini konuk etti. Milliyetçi Hareket Partisi olağan kongresinin ardından göreve seçilen Düzdaban’a hayırlı olsun dileklerini ileten Demirci, görevinde de başarılar diledi.

Demirci, Düzdaban'ı Konuk Etti

21 Mart 2017 Salı 14:23




16 Nisan da Türkiye Kazanacak

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Çayırova hakkında yapılan çalışmaların yanı sıra 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylamasını ele alan başkanlar, Türkiye’nin çok önemli bir adım atmaya hazırlandığını belirttiler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ayrıntılarını konukları ile paylaşan Demirci, 16 Nisan’da Çayırova’nın halk oylamasında yüksek bir oyla sandıktan çıkacağını ve Türkiye’nin tüm engellemelere rağmen, tüm oynanan oyunlara rağmen gelişimini, büyümesini sürdüreceğini ve 16 Nisan’da Türkiye’nin tüm Müslüman aleminin kazanacağını söyledi.

Gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban’a ileten başkan Demirci, Çayırova’yı ortak akılla inşa etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu16 Nisanşevki DemirciEmre Düzdaban
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Trafik Kazası ! Gebze'de Trafik Kazası !
Tüm Gebzeliler Davetli Tüm Gebzeliler Davetli
Akse Mahallesi Yenileniyor Akse Mahallesi Yenileniyor
1600 ton cam dönüşüme kazandırıldı 1600 ton cam dönüşüme kazandırıldı
TÜKODER BAŞKANI VEFAT ETTİ! TÜKODER BAŞKANI VEFAT ETTİ!
İş Arayanların Dikkatine ! İş Arayanların Dikkatine !
Yukarı Çık

Gebze'de Trafik Kazası !
D-100 Karayolunda Gebze'den Kocaeli istikametine giden 28 AY 391 plakalı panelvan aracıyla Muallim Köy sapağında...

Haberi Oku