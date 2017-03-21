Demirci, Düzdaban’ı Konuk Etti

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban ve yönetimini konuk etti. Milliyetçi Hareket Partisi olağan kongresinin ardından göreve seçilen Düzdaban’a hayırlı olsun dileklerini ileten Demirci, görevinde de başarılar diledi.

16 Nisan da Türkiye Kazanacak

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Çayırova hakkında yapılan çalışmaların yanı sıra 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylamasını ele alan başkanlar, Türkiye’nin çok önemli bir adım atmaya hazırlandığını belirttiler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ayrıntılarını konukları ile paylaşan Demirci, 16 Nisan’da Çayırova’nın halk oylamasında yüksek bir oyla sandıktan çıkacağını ve Türkiye’nin tüm engellemelere rağmen, tüm oynanan oyunlara rağmen gelişimini, büyümesini sürdüreceğini ve 16 Nisan’da Türkiye’nin tüm Müslüman aleminin kazanacağını söyledi.



