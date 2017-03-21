Demirci, Düzdaban’ı Konuk Etti

16 Nisan da Türkiye Kazanacak
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Çayırova hakkında yapılan çalışmaların yanı sıra 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylamasını ele alan başkanlar, Türkiye’nin çok önemli bir adım atmaya hazırlandığını belirttiler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ayrıntılarını konukları ile paylaşan Demirci, 16 Nisan’da Çayırova’nın halk oylamasında yüksek bir oyla sandıktan çıkacağını ve Türkiye’nin tüm engellemelere rağmen, tüm oynanan oyunlara rağmen gelişimini, büyümesini sürdüreceğini ve 16 Nisan’da Türkiye’nin tüm Müslüman aleminin kazanacağını söyledi.
Gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban’a ileten başkan Demirci, Çayırova’yı ortak akılla inşa etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.