Demirci, taksici esnafıyla buluştu

Çayırova’nın nabzını Hasbihal Buluşmalarıyla tutan, yapılan yatırımların olumlu ve olumsuz tepkilerini birinci elden ölçen başkan Demirci, Çayırova’da hizmet veren taksicilerle hasbihal etti. İlçenin 4 yıllık bir sürede değişime uğradığını söyleyerek sözlerine başlayan Demirci, taksici esnaflarının taleplerini de dinledi.

Belediye sosyal tesisleri toplantı salonunda düzenlenen Hasbihal Buluşmasında Çayırova, Yenimahalle, Şekerpınar, Çağdaşkent ve TOSB taksi durakları esnaflarını bir araya getiren Belediye Başkanı Şevki Demirci, taksi duraklarını daha modern, çağdaş ve konforlu bir hale getirilmesi için gerekli desteklerin verileceğinin de müjdesini verdi.

Işıl Işıl Ana Arterler Prestijli Caddelerle Oluştu

Özellikle taksicileri yakından ilgilendiren ulaşım konularına gerçekleştirdiği toplantıda değinen Demirci, modern ve prestijli caddelerin sayısının günden güne arttığını söyledi

Birçok yatırımı 4 yıllık bir süreye sığdırarak örnek bir belediyecilik sergilediklerini anlatan Demirci, Çayırova’yı ortak akılla yönetmenin meyvelerini yine Çayırovalıların verdiği olumlu tepkilerden aldıklarını, bununla birlikte daha da şevkle, gayretle çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Çayırova, Dev Ulaşım Yatırımlarına Kavuştu

2018 yılının da hizmetlerle dolu olduğunu ve geride kalan 4 yılın son rötuşlarının yine bu yıl içerisinde başlayacak projelerle atılacağını belirten Demirci, bu yıl içerisinde Çayırova’yı Tuzla ilçesine bağlayacak olan Şifa Geçiş Köprüsünün temelini atacaklarını söyledi.

Demirci, “Beyan Ettiğimiz Her Bir Proje İlçemize Değer Katıyor”

Hasbihal Buluşmasına katılan taksici esnaflarına teşekkürlerini ileten başkan Demirci, Çayırova’nın geleceğinin parlak olduğunu ve bu geleceği 4 yıllık sürede olduğu gibi bundan sonrada yine Çayırovalılarla birlikte inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti. Demirci, “Başta da söylediğimiz gibi ilçemizde hizmet veren taksi duraklarımızı çağdaş ve modern hale getirmek için bir çalışma sergileyeceğiz. Sizler doğrudan halkımıza hizmet veren esnaflarımızsınız. Bu nedenle vatandaşlarımızın ve taksici esnaflarımızın daha konforlu taksi duraklarına sahip olmaları bizim için önemli bir konudur. Bunun yanısıra yine siz taksici esnaflarımızın, halk otobüslerimizin ve vatandaşlarımızın kullanımında olan her bir sokağı, caddeyi ve yolu daha iyi şartlara getirmek bizim yine asli görevimizdir. Bunları bilerek ve benimseyerek çıktığımız hizmet yolunda ilçemize değer katacak birçok projeyide ilçemize kazandırdık. Eğitim, spor, çevre, sağlık noktalarında birçok yatırımımız şimdi halkımızın hizmetinde. Yine 2 kültür merkezi, kent park ve kent meydanını içine alan ve 4 K ile formüle ettiğimiz dev yatırımlar tamamlanmak üzere. Bu yatırımlarla gelişen ve büyüyen Çayırovamız bu sene yine büyük projelere ev sahipliği yapacak. 200 odalı modern bir hastanenin temelini atıyoruz. İlçemizin merkezinde büyük bir insan trafiğine hizmet verecek kent meydanımıza başlıyoruz. Çayırova’nın çehresini değiştirecek sürpriz projelerimizde olacak. Beyan ettiğimiz her bir projeyi yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.