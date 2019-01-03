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Demirci Velilerle 2019'u Değerlendirdi

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, birebir halkla buluştuğu ve yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu Hasbihal Buluşmalarının 2019 yılındaki ilk programında Bilgievleri bünyesinde eğitim alan öğrencilerin velileriyle bir araya geldi.

Demirci Velilerle 2019'u Değerlendirdi

03 Ocak 2019 Perşembe 13:55

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Haftanın belirli günlerinde devam eden programlarda hem yatırımları değerlendiren hem de gerçekleştirilmiş olan tüm projelerin halk nezdindeki olumlu yada olumsuz sonuçları birinci elden ölçen Demirci, Akse Mahallesi Hakcan Döven ve Atatürk Mahallesi Şehit Yrb. İlker Çelikcan Semt Konaklarında velilerle buluştu, 2019 yılını değerlendirdi.

“Seçim Beyannamemizin İki Katı Hizmet Ürettik”

Seçim beyannamesinde yer alan ve almayan birçok yatırımı yaptıklarının altını çizen Demirci, “İlçemizde görev aldığımız günden bu zamana kadar çok işler başardık. Eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda, altyapı, üstyapı, ulaşımda ve çevrede 80 projeyi bulan hizmetlerimiz oldu. Şimdi bu hizmetleri taçlandıracak projelerimiz arasında yer alan 200 yataklı Çayırova Devlet Hastanesi’ni inşa edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız sıkı çalışma sonucunda bu projeyi ilçemize dahil etmenin sevincini yaşıyoruz. 60 dönüm alan üzerine kurulacak olan Devlet Hastanemiz için kısa bir süre sonra temel atacağız.” dedi.

Belediyecilik hizmetlerini klasikleşmiş konumdan çıkaran bir hizmet anlayışı sergilediklerini de ifade eden Demirci, “Her alanda yatırım yaparak, Çayırova’mızın kentleşme ve kentlileşme hamlesini tamamladığımızı söyleyebilirim. İlçemizde modern Kültür Merkezleri inşa ettik. Sosyal yaşam alanlarımızı oluşturan başta Kent Park ve Semt Meydanlarımızı tamamlayarak kullanıma sunduk. Eğitimde yeni okullar ve semt konaklarımızla hizmet veriyoruz. Her alanda hizmet üretebilen bir yapı ile yolumuza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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